Capturan a hombre que presuntamente agredió a su expareja

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Demetrio Ramírez Vega, de 37 años de edad, quien presuntamente agredió a su ex pareja y a su hija a puño cerrado por un acto de celos.

«Capturamos a Demetrio Ramírez Vega, de 37 años de edad, por agredir a su ex pareja a quien llegó a reclamarle por celos y la golpeó a puño cerrado, luego atacó a la hija de la víctima cuando intentó defenderla»

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, el hecho ocurrió en la colonia 10 de Octubre, distrito de San Marcos, San Salvador Sur.

«Este sujeto será remitido por el delito de lesiones», agregó la PNC por medio de redes sociales.