Capturan a hombre quien supuestamente portaba droga

Por
Dennis Leiva
-

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de Rafael Eduardo Ramírez Albanés, a quien supuestamente se le incautaron 3 porciones de marihuana, 2 pipas, efectivo y un vehículo.

«Rafael Eduardo Ramírez Albanés será procesado por el delito de Posesión y tenencia de drogas. Le incautamos: 3 porciones de marihuana, 2 pipas, $115 en efectivo y un vehículo», manifestó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía, el imputado Fue intervenido en la Urbanización El Limón, en Soyapango, San Salvador Este.

Artículo relacionadosMás del autor