Capturan a hombre quien supuestamente portaba droga

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de Rafael Eduardo Ramírez Albanés, a quien supuestamente se le incautaron 3 porciones de marihuana, 2 pipas, efectivo y un vehículo.

«Rafael Eduardo Ramírez Albanés será procesado por el delito de Posesión y tenencia de drogas. Le incautamos: 3 porciones de marihuana, 2 pipas, $115 en efectivo y un vehículo», manifestó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía, el imputado Fue intervenido en la Urbanización El Limón, en Soyapango, San Salvador Este.