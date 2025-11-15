Capturan a personas que presuntamente transportaban varias porciones de droga

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de a César Giovanni Cerón Catacho, de 30 años; y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, de 31, a quienes presuntamente se les incautó varias porciones de marihuana.

La pareja fue detenida en el Centro Urbano Monserrat mientras se transportaban en un automóvil con las sustancias ilícitas.

«La pareja se conducía en un automóvil cuando fueron intervenidos por un equipo policial», dijo la PNC en redes sociales.

Además, agregaron que la droga fue trasladada al Laboratorio de Análisis Científico para determinar su valor monetario y los imputados serán remitidos por: Posesión y tenencia con fines de tráfico de drogas.