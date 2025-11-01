Capturan a supuesto poste de la pandilla MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de Gerardo David Quijano Henríquez, alias Geral, quien es el supuesto poste de la pandilla MS13.

«En el cantón San José Las Flores, distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este, capturamos a Gerardo David Quijano Henríquez, alias Geral, poste de la pandilla MS13», mencionó la PNC.

Según la PNC, se encargaba de comunicar a los demás miembros de la clica Destroyer Locotes Salvatruchos sobre la presencia policial en la zona.

«Enfrentará un proceso por agrupaciones ilícitas, le esperan varios años en la cárcel. No volverá a infundir temor entre los salvadoreños honrados», informó la PNC