Detienen a hombre que manejaba con 252° de alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la detención de osé Alfredo Cardoza Castillo, quien presuntamente manejaba su vehiculo con 252° de alcohol, poniendo en riesgo su vida y la de los salvadoreños.

«252° de alcohol fue el resultado de la prueba de alcotest realizada a José Alfredo Cardoza Castillo», indicó la PNC en redes sociales.

Cardoza Castillo, fue detenido cuando manejaba su vehículo sobre la calle que conduce a la lotificación Los Naranjos, en Santiago Texacuangos, San Salvador Sur.