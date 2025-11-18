La Selecta se despide de las eliminatorias con otra derrota

El Salvador se despide con otra goleada en contra. La Selecta perdió 0-3 en Panamá quienes consiguieron conseguir el boleto de clasificación para participar en el Mundial de 2026.

El partido disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Los locales se pusieron en ventaja desde el 17′ Cesar Blackman al firmó el primer gol mientras que Erick Davis al 45+4′ desde punto penal puso el 2-0.

Para el segundo tiempo, Jose Rodríguez al 85′ firmó el tercer gol sentenciando el partido para La Selecta y clasificando para la siguiente copa del mundo.

Con estos resultados Panamá se clasifica, Surinam consigue ir a repechaje y Guatemala junto a El Salvador simplemente se despiden de las eliminatorias.