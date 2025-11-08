Leyendas del Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan este sábado en el Estadio Mágico González

El Estadio Mágico González será el escenario de un encuentro histórico este sábado 8 de noviembre, cuando leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona disputen un clásico cargado de nostalgia y talento. Será la primera vez que ambos equipos de exfiguras visiten El Salvador, en un duelo amistoso que promete emocionar a los aficionados del fútbol mundial.

El partido marcará el primer enfrentamiento de la temporada entre las leyendas madridistas y blaugranas. Para el Barça Legends, dirigido por Albert Ferrer, será su tercer compromiso del año, tras sus victorias en México (3-2 ante Tigres) y en Abuja, Nigeria (3-1 frente a las leyendas africanas).

El gran protagonista de la jornada será Jorge “Mágico” González, quien volverá a vestir la camiseta blaugrana, tal como lo hizo recientemente en una gira por Estados Unidos. Su participación añadirá un toque especial a este encuentro que une historia, pasión y reconocimiento a los ídolos del balompié.