Zohran Mamdani, socialista y opositor de Trump, es elegido alcalde de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, fue elegido este martes alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el mandatario más joven de la ciudad desde 1892 y en el primer alcalde musulmán en la historia de la Gran Manzana. Los resultados preliminares, con el 80 % escrutado, le dieron la victoria sobre el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Mamdani, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, se impuso pese a los feroces ataques del presidente Donald Trump y de sectores conservadores. En su discurso de celebración, afirmó que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida, impulsada y ahora liderada por inmigrantes”, en un mensaje directo al mandatario republicano.

Trump, por su parte, reconoció la derrota republicana en las elecciones locales y atribuyó los malos resultados a que su nombre “no estaba en la papeleta” y al cierre del gobierno federal. El Partido Republicano también perdió las gobernaciones de Virginia y New Jersey, que ahora estarán lideradas por las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, respectivamente.

Con un discurso progresista y promesas de reducir el costo de vida en la ciudad, Mamdani asume como símbolo de una nueva generación política en Estados Unidos.