Varios accidentes de tránsito dejan al menos 4 lesionados y un fallecido en diferentes puntos del país

Una serie de accidentes de tránsito registrados este sábado dejaron un saldo de una persona fallecida y al menos seis lesionadas en distintos puntos del país.

En el kilómetro 38 de la carretera Panamericana, en el sentido de San Salvador hacia Santa Ana, se reportó un triple accidente que dejó cuatro personas lesionadas. Según el informe preliminar, el siniestro ocurrió cuando un conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra otro y este último colisionó con un microbús estacionado. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Horas más tarde, en Ciudad Barrios, San Miguel, un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión en la calle principal hacia el cantón Belén. En la motocicleta viajaban dos menores de edad, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital; uno de ellos en estado delicado.

El conductor del camión permanece en el lugar del hecho mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.