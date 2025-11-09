Dos fallecidos tras choque de lanchas en el lago de Ilopango

Un accidente acuático se registró este sábado en el lago de Ilopango, en la zona conocida como La Joya Grande, donde dos lanchas colisionaron bajo circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con Comandos de Salvamento, tras varias horas de búsqueda, los cuerpos de las dos personas que habían desaparecido fueron recuperados con apoyo de buzos y personal de la Fuerza Armada.

Las autoridades continúan indagando las causas del accidente en esta zona turística del lago de Ilopango.