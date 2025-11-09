MARN reporta 274 sismos en Juayúa y sus alrededores desde el 4 de noviembre

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre las 5:23 a.m. del 4 de noviembre y las 6:00 a.m. de este 9 de noviembre de 2025 se han registrado 274 sismos en el distrito de Juayúa y zonas aledañas.
De ese total, 21 movimientos telúricos han sido percibidos por la población, mientras los equipos técnicos del MARN continúan monitoreando de forma permanente la actividad sísmica en la zona para determinar su evolución y origen.
