Bad Bunny y Lady Gaga lideran las nominaciones de los Grammy 2026

Los nominados para los Grammy Awards 2026 fueron revelados este viernes 7 de noviembre durante una transmisión en vivo desde Grammy.com, con la participación de destacadas figuras de la industria musical como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.

La ceremonia —la número 68 en la historia de la Recording Academy— regresará al Crypto.com Arena de Los Ángeles el 1 de febrero de 2026, donde se conocerán los ganadores durante lo que se ha denominado “La Noche Más Grande de la Música”.

Entre los nombres más destacados están Lady Gaga, con siete nominaciones, y Bad Bunny, quien suma seis nominaciones, entre ellas las tres categorías principales: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Con ello, Bad Bunny se convierte en el primer artista de habla hispana en competir simultáneamente en esas tres categorías.

La lista completa de categorías y nominados está disponible en los portales oficiales de la Academia.

Bad Bunny

Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS

DeBÍ TiRAR MáS FOToS Grabación del Año (Record of the Year): “DtMF”

“DtMF” Canción del Año (Song of the Year): “DtMF”

Lady Gaga