El Salvador entrega ayuda humanitaria a Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Personal del Ministerio de Salud de El Salvador realizó la entrega de 7 toneladas de medicamentos e insumos médicos al Savanna-la-Mar Public General Hospital, en Westmoreland, como parte de la ayuda humanitaria enviada a Jamaica tras el paso del huracán Melissa.

La entrega, en la que participó también personal médico de Fosalud, fue acompañada por otras instituciones que integran el contingente salvadoreño, garantizando una acción ordenada, segura y efectiva en apoyo al sistema de salud jamaiquino.

Los insumos entregados incluyeron antibióticos, analgésicos, soluciones endovenosas, gasas y otros medicamentos esenciales. Con este aporte, el Gobierno del presidente Bukele reafirmó su compromiso con la solidaridad internacional, llevando alivio y esperanza a cientos de familias jamaiquinas afectadas por la emergencia.