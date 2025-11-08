La Calle Rubén Darío resurge en el Centro Histórico tras obras de reconstrucción de la DOM

La emblemática Calle Rubén Darío ha resurgido como un ícono de modernización y orgullo nacional, gracias a las obras de reconstrucción ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) a lo largo de dos kilómetros, desde el Palacio Nacional hasta el Parque Cuscatlán.

El proyecto “Corredor Urbano, Calle Rubén Darío, Centro Histórico de San Salvador” ha transformado completamente este espacio con aceras accesibles, cableado subterráneo, ciclovías, drenajes, paisajismo, mobiliario urbano e iluminación moderna, convirtiendo un antiguo corredor caótico e inseguro en un entorno ordenado, vibrante y acogedor.

La iluminación fue renovada con más de 200 luminarias tipo bolardo de 1.1 y 3.5 metros, 18 luminarias tipo cobra y 400 ojos de buey, todas instaladas en armonía con la estética del entorno. Además, el proyecto generó más de 180 empleos durante la ejecución de sus dos fases, impulsando la economía local y fortaleciendo el tejido social de la zona.

Esta transformación, que combina historia y modernidad, marca la revitalización total del Centro Histórico de San Salvador, un proceso iniciado por el Presidente Nayib Bukele cuando fungió como alcalde capitalino (2015-2018) y que ha continuado bajo su actual administración.

El Corredor Urbano Rubén Darío se suma a otras obras emblemáticas como la Plaza Universitaria y el mercado San Miguelito, reafirmando el compromiso de la DOM con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, bajo el principio de que “el dinero alcanza cuando nadie roba”.