Fin de semana con probabilidad de lluvias, vientos y temperaturas cálidas

El Ministerio de Medio Ambiente informó que los vientos a nivel nacional oscilarán entre 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora en algunas zonas del centro del país. Además, se prevén lluvias aisladas, principalmente durante el domingo, afectando sectores de la zona oriental y paracentral.

Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día, con valores entre 30 y 36 grados Celsius, mientras que las primeras horas del domingo presentarán un ambiente fresco, sin cambios significativos en las condiciones generales del clima.