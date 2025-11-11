MARN: «¡Continúan los Vientos Nortes en el país!»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes los Vientos Nortes seguirán apareciendo en el territorio salvadoreño, los cuales podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

El MARN manifestó que por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias. Durante la tarde, se prevén lluvias en sectores de la sierra Tecapa–Chinameca y zonas cercanas.

La Cartera de Medio Ambiente mencionó que por la noche, el cielo se mantendrá poco nublado, con lluvias en sectores de La Unión.

«Asegura techos y láminas, evita quemas y ten precaución al conducir o al estar cerca de árboles y estructuras inestables», indicó el MARN.