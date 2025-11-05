MARN: «Este miércoles se mantendrán los vientos y la posibilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que parra este miércoles se espera que los vientos se mantengan además de la posibilidad de presenciar lluvias en el territorio salvadoreño.

El MARN mencionó que durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias.

Para la tarde, se esperan lluvias en la franja montañosa norte de las zonas central y oriental, así como en sectores de la cordillera volcánica. En la noche, se prevén lluvias en la zona costera y oriental del país.

«El viento podría traer ráfagas de hasta 40 km/h, más sensibles en zonas altas. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.