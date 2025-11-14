Nayib Bukele: «El nuevo Mercado San Miguelito, abierto a partir de mañana, desde las 7am»

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó que el nuevo Mercado San Miguelito estará abierto a partir de mañana desde la s 7:00 de la mañana para todos los salvadoreños.

«¡Apoyemos a los vendedores! El nuevo Mercado San Miguelito, abierto a partir de mañana, desde las 7am», dijo Nayib Bukele en redes sociales.

El mandatario aparte de pedir que apoyen a los vendedores instó que mantengan el orden, la higiene y la responsabilidad, teniendo beneficios los vendedores, las familias y los clientes.

«El desorden y la suciedad solo generan subdesarrollo, enfermedades e inseguridad. El orden y la limpieza, en cambio, traen desarrollo, salud y seguridad para todos», manifestó el presidente de la República, Nayib Bukele.