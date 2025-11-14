México se impone ante Argentina en tanda de penales y pasa a Octavos de final del mundial Sub-17

LA NACION

La selección argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 de Qatar tras caer en la definición por penales ante México por 5-4, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

🇲🇽 ¡Santiago López se luce en los penales y México clasifica a los octavos de final!@miseleccionsubs | #U17WC pic.twitter.com/7UNGCho1L2 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 14, 2025

El arquero mexicano, Santiago López, fue el gran protagonista del desenlace: atajó el remate inicial de Gastón Bouhier y convirtió el penal decisivo que selló la clasificación del conjunto norteamericano a los octavos de final, donde enfrentará a Portugal.

El equipo dirigido por Diego Placente había comenzado con firmeza el partido. A los 8 minutos, Ramiro Tulián abrió el marcador con una acción de gran factura técnica, tras un córner jugado en corto por Felipe Esquivel, que derivó en un remate al segundo palo, casi calcado al que convirtió Enzo Fernández ante el mismo rival en Qatar 2022.

Sin embargo, México reaccionó en el complemento y lo dio vuelta con dos goles en doce minutos, ambos de Luis Gamboa, el primero de cabeza y el otro con una especie de volea. El segundo, parecía estar finamente adelantado, pero el árbitro italiano Andrea Colombo, tras mirarla en la pantalla del VAR, confirmó el gol.

La Argentina, que había sido el mejor equipo de la fase de grupos con puntaje ideal, reaccionó en el tramo final. A los 42 minutos del segundo tiempo, el central Fernando Closter conectó de cabeza, tras un tiro de esquina de Simón Escobar y una mala salida del arquero rival. Marcó el empate, convalidado tras revisión del VAR. El 2-2 envió el partido a los penales, donde la tensión y la eficacia marcaron el desarrollo de una serie ajustada.

De esta forma, México mantiene su paternidad ante Argentina en esta categoría, siendo en la única en donde está arriba en el historial, con tres triunfos en cuatro partidos.