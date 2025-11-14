Motul y KTM oficializan alianza técnica que transforma el servicio de motocicletas premium en El Salvador

Dismosal, distribuidor exclusivo de Motul en El Salvador, junto a KTM El Salvador, anunciaron oficialmente la certificación del Centro de Servicio Motul Los Próceres como Taller Oficial KTM, marcando un hito sin precedentes para la comunidad motociclista del país.

Con esta alianza, los usuarios de KTM ahora cuentan con un centro especializado, certificado y equipado con tecnología de última generación, operado por técnicos con los más altos niveles de capacitación internacional. Esto garantiza un servicio de mantenimiento, diagnóstico y reparación alineado con los estándares globales de la marca.

Una alianza que eleva la experiencia del motociclismo en el país

Durante la conferencia de prensa, los representantes de ambas marcas destacaron la importancia de esta colaboración para la expansión del servicio premium en El Salvador.

Ricardo Morán, CEO de Dismosal, afirmó: “Este es el inicio de algo que no se ha visto en nuestra región”.

Por su parte, Ernesto Aguilar, representante de KTM, compartió cómo esta visión

conjunta nació hace décadas: “En el 87 nos conocimos haciendo motocross… hablábamos de sueños como ‘algún día vamos a tener un taller’”.

Mientras tanto, Koky Aguilar señaló el impacto de la alianza en la expansión de la

marca: “Dos marcas grandes se unen para crear una explosión”.

Un servicio de clase mundial para motocicletas de alto rendimiento

El Centro de Servicio Motul Los Próceres se consolida como un espacio único en el país, ofreciendo:

● Infraestructura técnica profesional

● Herramientas y equipo especializado

● Protocolos certificados por KTM

● Atención experta para motocicletas de alto rendimiento

Esta alianza redefine el estándar del servicio mecánico, convirtiéndolo en una

experiencia premium, respaldada por los mejores especialistas del país.

Presentación del técnico con mayor nivel de certificación KTM en El Salvador

Durante el evento se reconoció al Ing. Juan Carlos González, quien recibió oficialmente su certificación KTM nivel Bronze, Silver y Gold —este último, el rango más alto de la marca—

Juan Carlos, con más de 14 años de experiencia, es conocido por su trayectoria junto a Dismosal desde 2016.

“Estamos listos para brindarles la mejor atención a todos nuestros clientes”, expresó.

Su nombramiento representa un valor agregado para los usuarios KTM, quienes ahora cuentan con el profesional mejor capacitado del país atendiendo sus motocicletas.

Un paso decisivo para el desarrollo del motociclismo premium

Para KTM, esta alianza responde a su visión de ofrecer a sus clientes más puntos especializados donde recibir servicio certificado, encontrando en Motul el aliado ideal para garantizar calidad, respaldo técnico y excelencia operativa.

Este acuerdo consolida a El Salvador como un referente regional en la atención especializada de motocicletas premium.