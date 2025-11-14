MARN: «Finalizamos la semana con viento y probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que este viernes cerrará con viento y probabilidad de lluvias en algunos puntos del territorio salvadoreño.

La Cartera de Medio Ambiente, mencionó que durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias.

Para la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias en sectores de la cadena volcánica.

En cuanto a la noche, las lluvias se extenderán hacia la zona paracentral y oriental del país.

«Toma en cuenta que el viento podría alcanzar ráfagas de 40 km/h, sobre todo en zonas altas del occidente y oriente. El ambiente será cálido en el día y más fresco en la noche y madrugada», manifestó el MARN.