AKTIVA inaugura su primer Centro de Experiencias en El Salvador

AKTIVA, empresa líder en soluciones tecnológicas integrales en la región, anunció la inauguración de su primer Centro de Experiencias en San Salvador. Este espacio interactivo marca un hito en su estrategia de expansión regional y reafirma su apuesta por la innovación, el talento local y el desarrollo tecnológico del país.

El nuevo espacio, ubicado en la Colonia Escalón, está diseñado para que desarrolladores, arquitectos, diseñadores, empresas y clientes experimenten en vivo soluciones tecnológicas integrales en seguridad electrónica, infraestructura de datos, eficiencia energética, automatización y sistemas audiovisuales.

“El Salvador nos sorprendió con su dinamismo y desarrollo. Hemos identificado una alta demanda en soluciones tecnológicas, especialmente en proyectos inmobiliarios, parques industriales y desarrollos verticales. Nuestro Centro de Experiencias busca responder a esa necesidad y ser un punto de conexión para impulsar la innovación en el país”, expresó Roberto España, CEO y cofundador de AKTIVA.

Visión regional con impacto local

Fundada en Guatemala en 2006, AKTIVA cuenta con 19 años de experiencia, presencia regional,

más de 100 colaboradores en la región (14 en El Salvador), y una oferta de soluciones distribuidas

en cinco divisiones principales:

● Audiovisuales: tecnologías para entornos corporativos, comerciales e institucionales

(auditorios, aulas, gimnasios, bares, iglesias, salas de reuniones, etc.)

● Eficiencia energética: control inteligente de iluminación natural y artificial y control de

climatización.

● Infraestructura de datos: redes y enlaces en cobre y fibra, equipo activo y WiFi

● Seguridad electrónica: CCTV, control de accesos peatonal y vehicular, detección de

incendios, intrusión.

● Domótica: automatización residencial de alta gama, automatizacion residencial para

desarrolladores, Home Theater.

Desde su llegada a El Salvador en 2023, la compañía ya registra un crecimiento acelerado: entre

2023 y 2024, las ventas aumentaron un 35%. Para el cierre de 2025, AKTIVA proyecta un

incremento adicional del 50% y estima un crecimiento del 35% más en 2026.

Compromiso con la formación y el desarrollo

Uno de los pilares estratégicos de AKTIVA es la formación técnica. La empresa ofrece un programa interno de capacitación continua para sus técnicos, con enfoque en sistemas de bajo voltaje, automatización y redes, asegurando un servicio especializado y de clase mundial.

“Nuestro mayor activo es el talento humano. A lo largo de los años, hemos construido un equipo técnico sólido, comprometido y con amplia experiencia, que ha sido fundamental en nuestro crecimiento y en la calidad de cada proyecto que realizamos”, destacó España.

Con esta inauguración, AKTIVA fortalece su presencia en El Salvador y reafirma su compromiso con la creación de empleo, el desarrollo tecnológico sostenible y la transformación digital de la región.