Realizan III Campeonato Nacional de Desarrollo de Tiro con Arco

Con el objetivo de de mejorar los puntajes, en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, Tiro con Arco desarrolló el III Campeonato Nacional de Desarrollo donde participaron 80 atletas.

El campeonato tuvo representación de atletas de Santa Ana, San Salvador y La Libertad, entre otros.

“Es la competencia que cierra el año para los chicos de desarrollo, es un evento por etapas, los chicos compiten por puntos y medallas. Hay muchos chicos que son el futuro de nuestro deporte y el nivel está subiendo”, expresó Óscar Ticas, en el rol de entrenador de arco recurvo.

En la línea de tiro también estuvieron equipos de algunas instituciones educativas como la Academia Británica Cuscatleca (ABC), CEINSA y Colegio García Flamenco, además de los clubes de la sub federación santaneca y de la Festa.