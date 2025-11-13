Realizan la fase 1 de conexión del servicio de agua potable en la residencial Florencia

Con el objetivo de garantizar un servicio correcto de agua potable, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realizaron la fase 1 de conexión del servicio de agua potable en la residencial Florencia, ubicada en el distrito de Sonzacate, en Sonsonate Centro.

El personal técnico intervino en una tubería de hierro fundido con un diámetro de 14 pulgadas, a la cual se le conectará otro ducto de 6 pulgadas con lo que se llevará el servicio a la residencial Florencia y beneficiará a 300 viviendas.

Estos trabajos se desarrollan en las horas de la noche y la madrugada, para afectar en el menor grado posible a los residentes del contorno.

«La ANDA trabaja incansablemente en la mejora de la calidad de este servicio esencial, desde las plantas potabilizadoras, hasta los cambios integrales de tuberías y la reparación de las mismas, con la utilización de modernos sistemas que permiten hacer trabajos en tiempos récord, minimizando el impacto en la vía pública y los accesos a las viviendas», mencionó la Secretaría de Prensa.