Capturan a hombre que presuntamente manejaba con 102° de alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, quien presuntamente manejaba su motocicleta con 102 ° de alcohol.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, el detenido manejaba una motocicleta, perdió el control y se accidentó, su acompañante falleció de inmediato.

«Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. Manejaba una motocicleta, perdió el control y se accidentó, su acompañante falleció de inmediato», mencionó la PNC.

«Ocurrió esta madrugada sobre la calle principal que conduce de Ciudad Barrios hacia Chapeltique, en San Miguel Norte. La prueba de alcotest realizada determinó 102° de alcohol», agregó la PNC en redes sociales.