Detienen a hombre que presuntamente causo la muerto de un motociclista

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que un hombre identificado como Daniel Alcides Martínez Sánchez de 38 años, fue capturado tras presuntamente atropellar a un motociclista causándole la muerte instantánea.

El siniestro ocurrió en el km 23 de la carretera de Suchitoto a San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán Norte.

La PNC manifestó por medio de redes sociales que tras hacerle la prueba de alcotest, Alcides Martínez dio con 165° de alcohol.

«Al hacerle la prueba de alcotest resultó con 165° de alcohol. Será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa», dijo la PNC.