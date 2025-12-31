Detienen a presunto pandillero de la MS-13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de un presunto pandillero de la MS13 identificado como Saúl Choto Rosa, quien ya había sido condenado a 3 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas

«Saúl Choto Rosa, es un terrorista de la MS13, lo capturamos en la lotificación San Ramón, distrito de San Antonio del Monte, Sonsonate Centro», indicó la PNC.

Además, la Policía manifestó que el imputado intentó evadir la justicia y huyó a Guatemala, donde fue capturado y condenado a tres años por agrupaciones ilícitas pero fue liberado en noviembre.

«Regresó a El Salvador y mantenía amenazados a los residentes del lugar. Este terrorista tiene una hermana y un hermano pandilleros pero ya están en prisión. Los tres forman parte de la clica San Cocos Locos Salvatruchos», detalló la PNC.

«Se le decomisó un celular donde se encontraron fotografías haciendo señas alusivas a su pandilla. Será remitido por agrupaciones ilícitas», agregó.