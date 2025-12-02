Fernando López: «Hoy presentamos la Taxonomía Verde de El Salvador»

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informó sobre la Taxonomía Verde de El Salvador con el objetico de orientar la inversión hacia actividades que permiten la adaptación del país frente a los efectos adversos del clima.

El titular manifestó que el instrumento define qué proyectos deben priorizarse para fortalecer infraestructura, proteger el agua, mejorar la gestión del riesgo, conservar ecosistemas y apoyar una agricultura más resistente.

«La Superintendencia del Sistema Financiero lideró este proceso, desde el Ministerio de Medio Ambiente dimos acompañamiento y tuvo el apoyo técnico del IFC, lo que permitió contar con una herramienta sólida y alineada con estándares internacionales», mencionó el funcionario.