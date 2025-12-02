Mantienen limpieza de drenajes y vías del país

Con el objetivo de evitar inconvenientes a conductores y peatones en cualquier época del año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), realizó limpieza de drenajes y vías en diferentes puntos del país.

«Esta semana nuestros equipos están limpiando los drenajes y las vías para evitar inconvenientes a conductores y peatones en cualquier época del año», manifestó la Cartera de Obras Públicas en redes sociales.

Entre las vías intervenidas hoy se encuentran: San Isidro Labrador, Chalatenango; Caserío El Carmen, Cuscatlán; La Paz; Bypass Chalatenango; Calle Anamorós, La Unión; Calle El Sauce, La Unión y Calle a Tierra Blanca.