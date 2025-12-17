¡Guardianas Kpop llegan a El Salvador en febrero 2026!

Por primera vez, las Guadianas del Kpop llegan a El Salvador en su tour por Latinoamerica. Cosmo Producciones y el Banco de América Central (BAC) anuncia la preventa exclusiva para que las familias disfruten de este concierto, inspirado en la fiebre mundial del momento: el Kpop.

Estos son los precios de las localidades con el 15 % de descuento, que aplican del 17 al 21 de diciembre.

Ultra Fan: precio regular: $50.00; con el beneficio $42.50

Fan: precio regular $40.00; con el beneficio incluido $34.00

VIP: precio regular $35.00; con el beneficio $29.75

Preferencial: precio regular $25.00; beneficio incluido $21.25

General: precio regular $20.00; beneficio incluido $17.00.

Este concierto, con dos funciones, te hará vivir una experiencia única con escenografía, vestuarios y coreografías impresionantes el 8 de febrero del 2026, a las 2:00 p.m. y 4:30 p.m., en el Teatro Presidente, San Salvador.

Mantente pendiente de nuestras redes sociales para más detalles de este concierto.