MARN: «Este lunes seguirán los Vientos Nortes, entre 10 y 20 km»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este lunes en el territorio salvadoreño aun continúan la presencia de Vientos Nortes entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h.

«Este lunes seguirán los Vientos Nortes, entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, con énfasis en zonas altas del occidente, ten precaución con ramas y objetos sueltos», manifestó el MARN en redes sociales.

Pese a la presencia de los vientos, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que el día se mantendrá caluroso, pero la noche y madrugada serán frescas.

«Por la tarde, podría llover en zonas de montaña y franja volcánica, sobre todo hacia el noroccidente y oriente», manifestó el MARN.

«En la noche, las lluvias serán aisladas y de corta duración, principalmente en el noroccidente y suroriente del país», añadió.