MARN: «Este miércoles se mantiene el ambiente cálido»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles el ambiente se mantendrá cálido con probabilidad de lluvias en distintas zonas del país.

«En la mañana, el cielo estará poco nublado. Por la tarde, habrá poca nubosidad en la cordillera volcánica y la zona montañosa norte, con lluvias en esos sectores», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, durante la noche, el cielo estará poco nublado, con lluvias entre la zona central y paracentral.

«El viento soplará ligeramente acelerado, entre 10 y 25 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h, más sensibles en zonas altas», mencionó el MARN.