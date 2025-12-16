MARN: «Se esperan lluvias en distintos sectores del país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este martes se espera que en el territorio salvadoreño se presenten lluvias en distintos sectores del país.

«Para lo que resta del martes se esperan lluvias en distintos sectores del país y continuará el viento con ráfagas que podrían superar los 40 km/h», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en su cuenta de X.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por el MARN, pese a que se presenten ráfagas que superen los 40 km, el ambiente será caluroso siendo que las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta 36 °C.