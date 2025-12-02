Noche de Arte y Café promueve la Caficultura Salvadoreña

Representantes de los sectores de la caficultura salvadoreña se dieron cita en la Noche de Arte y Café, un evento que reflejó una sincronización entre la música y las artes plásticas inspiradas en la cultura cafetera.

El espacio promocionó la bebida nacional por excelencia, destacando el aroma y el sabor del café como una vía para fortalecer la conexión de El Salvador con el resto del mundo.

El presidente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), Mauricio Sansivirini, aseguró que: “La cuarta edición de la Noche de Arte y Café fue una gran oportunidad para celebrar la cultura de un buen café, en un ambiente artístico que resalta la importancia de la caficultura salvadoreña, sobre todo en temas económicos, sociales y culturales”.

La actividad, celebrada el 1 de diciembre, también promovió el consumo interno de café y la innovación en productos y subproductos derivados como vino, licor y cerveza.

Por otra parte, el espacio exaltó la vinculación entre el arte, la gastronomía y el turismo, dinamizando la economía local, mediante la generación de empleo y la valorización del café como símbolo de identidad y orgullo salvadoreño. Fueron más de 40 artistas que mostraron más de 100 obras, explicó la directora de Premium Art Gallery, Iris Machón.

El trabajo gubernamental, coordinado entre el ISC y Cancillería, está dando buenos resultados, ya que es fundamental para abrir nuevos mercados internacionales, a través de degustaciones de café en Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, Corea, Estados Unidos, Guatemala, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unidos, Türkiye, entre otros países