Salvadoreños se unen para hacer realidad los sueños de los niños del Hogar Padre Vito Guarato esta Navidad

Por: Bayron Romero, Periodista y corresponsal Internacional

Esta Navidad, la solidaridad puede convertirse en el regalo más grande. En estas fechas donde el amor, la esperanza y la unión familiar cobran un significado especial, el Hogar Padre Vito Guarato lanza un emotivo llamado a todos los salvadoreños dentro y fuera del país, así como a personas de buen corazón, para unirse a una causa que busca llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan: los niños y jóvenes que viven bajo su cuidado.

Cada uno de estos chicos ha compartido, con ilusión y ternura, sus deseos navideños, sueños sencillos pero llenos de significado, que representan mucho más que un regalo material. Son símbolos de esperanza, de sentirse escuchados y de saber que no están solos. Hoy, esos deseos esperan encontrarse con corazones solidarios dispuestos a hacerlos realidad.

La campaña “Haz Magia Esta Navidad” invita a la población a apadrinar un deseo, acercarse al Hogar, o colaborar a través de donaciones para apoyar esta noble labor. Además, quienes deseen involucrarse de forma más directa pueden contactar al Hogar Padre Vito Guarato mediante sus redes sociales, donde se brinda información detallada sobre cómo participar y solicitar el Libro de Deseos de los niños.

Para quienes residen en el extranjero y desean contribuir desde lejos, se ha habilitado un enlace de donación que permite sumar esfuerzos sin importar la distancia:

🔗 https://bit.ly/HazMagiaEstaNavidad

“Cada ilusión solo necesita un corazón solidario para brillar”, expresan los representantes del Hogar, recordando que un pequeño gesto puede transformar la Navidad de un niño y dejar una huella imborrable en su vida.

Esta iniciativa busca despertar la empatía y el espíritu de servicio social que caracteriza al pueblo salvadoreño, demostrando que la Navidad es tiempo de compartir, de tender la mano y de construir esperanza juntos. Juntos, hagamos que cada deseo se haga realidad y regalemos sonrisas que duren para siempre.

