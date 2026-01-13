Anuncian aumento de nubosidad en el territorio salvadoreño

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes en el territorio salvadoreño se espera que a partir de la tarde aumente la nubosidad en algunos puntos principalmente.

«Durante la mañana, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado. Por la tarde y noche, aumentará la nubosidad, principalmente en la franja volcánica, la cadena montañosa norte y la costa central y oriental», mencionó el MARN.

Además, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que en las temperaturas habrá ambiente cálido por la tarde y fresco en la noche y madrugada.

«Toma en cuenta que el viento puede alcanzar ráfagas de hasta 45 km/h en zonas altas», dijo el MARN.