Anuncian nubosidad a partir de la tarde para este jueves

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que a partir de la tarde, hasta la noche se espera un aumento de nubosidad en puntos del territorio salvadoreño en zonas altas, montañosas y volcánicas.

«Este jueves empezó con cielo despejado. Ya por la tarde y la noche, podrían aparecer algunas nubes, sobre todo en zonas altas, montañosas y volcánicas», mencionó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, el viento oscilará entre los 8 y 18 kilómetros» por hora, mientras que en zonas altas estará arriba de 25 kilómetros.

«El calor se va a sentir durante el día, y por la noche y madrugada el ambiente será más fresco. El viento estará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales arriba de 25 km/h, más notorias en zonas altas», dijo el MARN.