Capturan a dos hombres por presuntamente traficar droga

La Policía Nacional Civil (PNC), mencionó la captura de dos hombres identificados como: Carlos Enrique Solís, de 35 años de edad y Miguel Alfredo Casanga Girón, de 19 años, quienes supuestamente estaban distribuyendo droga.

«Capturamos a dos sujetos por el delito de tráfico ilícito de drogas. Los identificamos como: Carlos Enrique Solís, de 35 años de edad. Miguel Alfredo Casanga Girón, de 19 años», mencionó la PNC en redes sociales.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la PNC, los capturados fueron intervenidos sobre la 1ª calle Oriente, en Santa Tecla, La Libertad Sur.

Durante su captura, la Policía informó que se les incautó: Varias porciones de marihuana, 2 celulares y Dinero en efectivo.