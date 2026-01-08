Capturan a hombre que causo un accidente por manejar en estado de ebriedad

Gerónimo Alfonso Olivares Villegas fue detenido tras ocasionar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad durante la madrugada, sobre la 4ª avenida Norte y 8ª calle Oriente, en San Miguel.

«Gerónimo Alfonso Olivares Villegas manejaba en estado de ebriedad y ocasionó un accidente de tránsito sobre la 4ª avenida Norte y 8ª calle oriente, en San Miguel, durante la madrugada», mencionó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con el informe, Olivares Villegas se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó con un vehículo. Al ser sometido a la prueba de alcoholemia, resultó con 317° de alcohol.

El sujeto será remitido por el delito de conducción peligrosa, conforme a la normativa vigente.