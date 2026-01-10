Capturan a tres sujetos por venta de droga en Mejicanos

Mediante labores de Inteligencia Policial, las autoridades capturaron a tres sujetos dedicados a la venta de droga en distintos sectores del distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro.

Los detenidos fueron identificados como:

▫️ Elder Francisco Argueta, de 47 años.

▫️ Nelson Bermúdez Traña, de 32 años, de nacionalidad nicaragüense.

▫️ Eduardo Ernesto Barrientos Moz, de 27 años.

La intervención se realizó en el pasaje San Ramón, colonia Boquín, donde se les incautaron 33 porciones de cocaína listas para su comercialización, además de $826 en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

Los tres sujetos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades reiteran su compromiso de continuar combatiendo el narcomenudeo para garantizar la seguridad de la población.

