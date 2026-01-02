Carlos Martín, cedido del Atlético al Rayo Vallecano hasta final de temporada

Madrid, 2 ene (EFE).- El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano anunciaron este viernes el acuerdo para la cesión del atacante Carlos Martín al conjunto franjirrojo hasta el final de la temporada, tras una primera vuelta sin minutos en LaLiga EA Sports en el equipo de Diego Simeone.

El futbolista, de 23 años, regresó el pasado verano al Atlético, tras sus cesiones al Alavés (27 duelos, con dos goles y dos asistencias el pasado curso) y un año antes al Mirandés, en el que marcó 15 dianas, además de dar tres pases decisivos.

Su salida en verano quedó frustrada, también con el Rayo Vallecano y el Getafe como pretendientes, y formó parte de la plantilla de 24 jugadores a disposición de Diego Simeone, pero su protagonismo ha sido escaso, sin un solo minuto en las 18 jornadas ya jugadas del campeonato.

Formado en la cantera del Atlético, a la que llegó en 2008, sale ahora del primer equipo con tan solo dos partidos disputados en esta campaña: un choque de la Liga de Campeones, cuando entró en los instantes finales en el triunfo por 5-1 contra el Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, y otro de la Copa del Rey, en el que jugó de inicio contra el Atlético Baleares, antes ser reemplazado en el minuto 65.

En total, Carlos Martín ha jugado ocho partidos oficiales con el primer equipo del Atlético en distintas épocas. A los dos de ahora añade los seis de las temporadas 2021-22 y 2022-23, antes de sus dos cesiones consecutivas.

La marcha de Carlos Martín es la segunda baja de este mercado de invierno en el Atlético de Madrid, después del traspaso de Javi Galán a Osasuna, a la espera de más movimientos, ya sean de salida, con la posibilidad de Giacomo Raspadori ante el interés del Roma, o de entrada, con el sector izquierdo de la defensa como una posición prioritaria.

