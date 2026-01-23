MOP anuncia tramo final de obras en La Libertad y mejoras en Apulo

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, destacó los avances en una serie de proyectos de infraestructura que buscan fortalecer el turismo, dinamizar la economía y posicionar a El Salvador como sede de eventos internacionales, durante una gira por las seis estaciones de Radio Corporación FM.

Herrera informó que los trabajos en el distrito de La Libertad, en La Libertad Centro, están próximos a finalizar. Detalló que actualmente se intervienen cerca de cuatro kilómetros de carretera, los cuales conectan hasta el baipás de La Libertad, y que solo resta concluir la construcción de un nuevo puente. Además, anunció que ya fue adjudicado y contratado el proyecto que continuará desde el baipás hasta el sector de El Zonte, ampliando la conectividad de una de las zonas turísticas más visitadas del país.

“El 31 de enero y 1 de febrero se desarrollará el Ilopango Air show, viene la residencia de Shakira a partir del 7 de febrero, escogió a El Salvador para todas las fechas. El 28 de febrero viene el Iron Man, también tendremos los mundiales de surf. El Salvador está siendo sede de eventos importantes, esto dinamiza el turismo y el comercio, vamos avanzando y viendo esa transformación que está teniendo el país. Ahora, el mundo nos busca para albergar estos eventos”, dijo.

El titular de Obras Públicas también señaló la renovación del Parque Recreativo Apulo y la intervención de la carretera Panamericana, como parte de la preparación para la competencia internacional IRONMAN 70.3 El Salvador, que iniciará el próximo 22 de febrero. El evento incluirá pruebas de natación en el lago de Ilopango, ciclismo en la carretera Panamericana y una carrera a pie en el centro de San Salvador.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del Gobierno al desarrollo del Tour El Salvador 2026, competencia que reúne a atletas de alto nivel provenientes de países como China, Rusia, Países Bajos, España, Suiza, Colombia, México y Brasil. Según el ministro, este evento se caracteriza por otorgar una alta cantidad de puntos a las competidoras, lo que incrementa su atractivo a nivel continental.