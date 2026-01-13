Todo listo para el regreso del Show Aéreo Ilopango 2026

Las autoridades confirmaron que todo está listo para el regreso del mítico Show Aéreo Ilopango 2026, un evento preparado para ofrecer diversión, adrenalina y espectáculo aéreo de primer nivel a las familias salvadoreñas.

El evento se desarrollará los días 31 de enero y 1 de febrero, bajo el nombre «Cielos al Límite: San Salvador», y tendrá como escenario el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Esta será la decimoquinta edición del show, que nuevamente se realizará a beneficio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

“Cada año tenemos el reto de presentar al público un show novedoso que sorprenda a las familias salvadoreñas y les brinde momentos únicos, llenos de adrenalina. Es un evento imperdible que, además de entretener, nos permite apoyar a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Los boletos ya están a la venta y los esperamos”, expresó Paco Sol, presidente del Comité Organizador del Show Aéreo Ilopango 2026.

Durante ambos días, el espectáculo iniciará con un show de paracaidismo a cargo del experimentado Tuto Wright, seguido por un impresionante show Wingsuit, protagonizado por una “mujer pájaro” que desafiará la gravedad.

En cuanto a los pilotos internacionales, el evento contará con la participación de Scott Farnsworth, quien realizará maniobras extremas, giros imposibles y vuelos a muy baja altura; Melissa Burns, piloto estadounidense de acrobacias con amplia trayectoria, que ofrecerá rutinas cargadas de adrenalina y giros extremos; así como Jason Newburg y Rich Gibson, conocido como Rich’s Incredible Pyro, quien volverá a sorprender con explosiones controladas que simulan un ataque aéreo en Ilopango.

El broche de oro de ambas jornadas será un espectáculo nocturno de fuegos artificiales, acompañado de un show de drones, que iluminará el cielo capitalino.

Venta de entradas

Las entradas para el Show Aéreo Ilopango 2026 ya están disponibles en Smart Ticket con los siguientes precios:

Preventa: Adultos: $14 Niños: $7

Día del evento: Adultos: $16 Niños: $8



(Precios incluyen cargo por boletería)