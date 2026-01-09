OEA condenó hechos violentos en Congreso Nacional de Honduras

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó este jueves su profunda preocupación por la situación política y electoral que atraviesa Honduras, advirtiendo sobre acciones que podrían poner en riesgo la transición pacífica del poder tras las recientes elecciones presidenciales.

En un comunicado oficial, el organismo hemisférico señaló que un grupo reducido y no representativo de diputados hondureños se reunió sin respetar las normas del derecho parlamentario, con el objetivo de adoptar decisiones orientadas a obstaculizar el traspaso constitucional del poder, pese a que el proceso electoral reflejó la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

La OEA también condenó los hechos de violencia registrados dentro del Congreso Nacional, donde una diputada resultó gravemente herida. Según la Secretaría General, este tipo de actos son incompatibles con los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y agravan el clima de tensión política en el país.

Asimismo, el organismo regional rechazó de forma categórica la intervención del Ministerio Público en el proceso electoral, particularmente la criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). La OEA recordó que tanto su Misión de Observación Electoral como la desplegada por la Unión Europea —ambas independientes y no partidistas— concluyeron que los resultados de las elecciones presidenciales reflejan fielmente la voluntad del pueblo hondureño.

Ante este escenario, la Secretaría General hizo un llamado urgente a poner fin a cualquier intento de bloquear la transición constitucional y exhortó a los actores políticos a garantizar que el proceso se desarrolle de manera pacífica, conforme a la ley y en respeto al orden democrático.

“La democracia no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante la aceptación de la voluntad popular”, subrayó la OEA, al reiterar su preocupación por los acontecimientos recientes y su seguimiento permanente a la situación política en Honduras.

