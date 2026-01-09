Anuncian inicio de clases 2026 en el país

El Ministerio de Educación, anunció que este 2 de febrero dará inicio el año escolar 2026 en todos los centros educativos públicos del país, marcando el comienzo de las actividades académicas para estudiantes y docentes a nivel nacional.

«Este 2 de febrero iniciamos el año escolar en todos los centros educativos públicos del país, dando comienzo a las actividades académicas para estudiantes y docentes», manifestó la Cartera de Eduación.

Las autoridades educativas invitan a la comunidad estudiantil, padres de familia y docentes a prepararse para un nuevo ciclo de aprendizaje, enfocado en el crecimiento académico, personal y social de la niñez y juventud salvadoreña.

El calendario escolar oficial ya se encuentra disponible y puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.mined.gob.sv/calendario-escolar/

«Un nuevo año comienza con oportunidades para aprender, crecer y soñar en grande», manifestó el MINED en redes sociales.