Reparan fuga de agua potable en San Jacinto

Con el objetivo de brindar soluciones ágiles y oportunas a la población, personal técnico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) reparó una fuga de agua potable en el condominio Cruz Roja 1, en la colonia Modelo, barrio San Jacinto, San Salvador Centro.

Tras identificar el sector dañado, los técnicos procedieron a sustituir la tubería afectada, asegurando una solución integral y duradera y evitar futuros inconvenientes con el tramo reparado.

#ReparaciónDeFuga | Las labores incluyen el reemplazo de un tramo de tubería de PVC, de dos pulgadas a una y media, como parte de la corrección técnica realizada en el sector. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/b1gi3PMLba — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) January 9, 2026

Luego de cambiar la tubería dañada, se efectuaron trabajos de relleno y compactación del área intervenida, con el objetivo de garantizar estabilidad, seguridad y orden en la zona donde se ejecutaron las obras.

«Estas intervenciones forman parte de la atención inmediata que brinda ANDA ante incidencias en la red de distribución, con personal capacitado y equipos adecuados, para garantizar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible», dijo la Secretaría de Prensa.