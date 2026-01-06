SISTEMA FEDECREDITO realizó el tercer sorteo de su promoción GANA FÁCIL

El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el tercer y último sorteo de su promoción Gana Fácil, con la cual premia cientos de sus socios y clientes que hacen uso de sus productos y servicios.

En este tercer sorteo resultaron favorecidos 249 ganadores con estos increíbles premios: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 40 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en la mecánica fue muy sencillo, a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING, Fede, el Asistente Virtual se le asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Para dar fe y legalidad a este sorteo, se contó con la presencia de la delegada municipal Licda. Evelyn Rodríguez

“Nos llena de satisfacción concluir esta edición de GANA FÁCIL con la cual hemos entregado más de $390,000 en premios a 710 ganadores. Este día premiamos la fidelidad de 249 afortunados ganadores que resultaron favorecidos en el tercer y último sorteo de esta promoción. Los invitamos a que sigan haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO para que puedan participar en promociones como esta”, comentó la licenciada Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.