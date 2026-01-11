Suspenden permisos de construcción a la empresa Salazar Romero por inundaciones en Ciudad Marsella

Debido a las recientes inundaciones en ciudad Marsella la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó sobre la suspensión de permisos de construcción y parcelación para la empresa Salazar Romero

#Lluvias | Reportan fuertes inundaciones en la residencial Ciudad Marsella 2, en el distrito de San Juan Opico. pic.twitter.com/61OnqXnV1T — El Metropolitano (@ElMetroDigital) January 11, 2026

«Hacemos de conocimiento público que quedan suspendidos los permisos de construcción y parcelación a nivel nacional para la empresa Salazar Romero y sus empresas aliadas hasta que se garantice el cumplimiento de todos los procesos legales y se haya retribuido a las familias afectadas por los hechos ocurridos esta noche», mencionó la titular de Vivienda.

Asimismo, detalló que un aproximado de 20 viviendas fueron afectadas por las inundaciones, sin embargo, realizarán un censo para evaluar los daños y que la empresa asuma la responsabilidad ante las afectaciones.

Se han identificado un aproximado de 20 viviendas afectadas, el dato se confirmará con el censo de daños que trabajaremos de la mano con @PROCIVILSV.



Mañana, un equipo técnico realizará una verificación en la zona para revisar el sistema hidráulico y todos los permisos… pic.twitter.com/XfM9A8tbRM — Michelle Sol 🇸🇻 (@misol140) January 11, 2026

Por su parte, La empresa reconoció el asolvamiento en la tubería de aguas lluvias, lo que causó la inundación en el Quartier 11 de Ciudad Marsella II, por lo que se hace responsable de resarcir todos los daños materiales ocasionados.