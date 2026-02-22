Arranca con éxito el IRONMAN 70.3 San Salvador

El Salvador marca un hito en la historia deportiva nacional al desarrollar el IRONMAN 70.3 San Salvador, la primera competencia de esta categoría desarrollada en el país, e cual contó con 1,200 atletas provenientes de 28 países quienes desde el renovado Parque Recreativo Apulo, a orillas del lago de Ilopango, iniciaron la exigente jornada.

“Este domingo es histórico. Era impensable tener un evento de esta magnitud en esta zona. Ahora tenemos una competencia de talla mundial y todos los salvadoreños están invitados a apreciarla”, expresó la titular del Ministerio de Turismo de El Salvador, Morena Valdez.

La realización del evento contó con el respaldo de distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, que coordinaron un amplio operativo de seguridad y logística para garantizar el desarrollo ordenado de la prueba.

El triatlón incluyó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, poniendo a prueba la resistencia física, disciplina y preparación mental de los competidores.

Con esta edición, El Salvador no solo entra en el mapa del triatlón mundial, sino que abre la puerta a futuras competencias que seguirán impulsando el turismo deportivo y consolidando al país como sede confiable para eventos de alto nivel.