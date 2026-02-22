Parque Recreativo Apulo reabre sus puertas al público este 2 de marzo

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que este próximo 2 de marzo será reabierto al público el Parque Recreativo Apulo, un espacio destinado al sano esparcimiento y la convivencia familiar.

«Este 2 de marzo, abre nuevamente al público el Parque Recreativo Apulo, un espacio destinado al sano esparcimiento y la convivencia familiar», indicó la Secretaría de Prensa.

De acuerdo con la publicación oficial, los visitantes podrán disfrutar nuevamente de sus instalaciones bajo un nuevo horario de atención, que será de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Las autoridades destacaron que la reapertura forma parte de los esfuerzos por fortalecer los espacios recreativos y promover actividades familiares en entornos seguros y adecuados para la población.

El Parque Recreativo Apulo, ubicado a orillas del Lago de Ilopango, es uno de los destinos más emblemáticos del área, reconocido por sus áreas verdes, zonas de descanso y vistas panorámicas.